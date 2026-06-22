Bruna Biancardi revela que terceira gravidez com Neymar foi planejada - Reprodução Instagram

Bruna Biancardi revela que terceira gravidez com Neymar foi planejadaReprodução Instagram

Publicado 22/06/2026 18:56

Rio - Bruna Biancardi abriu o jogo sobre a chegada de mais uma filha com Neymar. Em entrevista ao canal de YouTube de Karla Cimed, a influenciadora falou pela primeira vez sobre a terceira gravidez do casal e revelou que a gestação foi planejada.

Pais de Mavie, de 2 anos, e Mel, de 11 meses, Bruna e Neymar anunciaram recentemente que esperam mais uma menina. Segundo a influenciadora, a decisão de aumentar a família já vinha sendo discutida pelos dois.

"Sim, a gente já estava pensando: 'Ah, vamos ter o terceiro'", contou durante a conversa.

Bruna também relembrou os bastidores do chá revelação que marcou o anúncio da gravidez. De acordo com ela, a celebração aconteceu de forma simples e foi organizada durante um período de descanso do jogador, no hotel onde ele estava hospedado.

O casal escolheu registrar o momento em um vídeo no qual familiares aparecem vendados e descobrem o sexo do bebê ao esfregar camisetas brancas na cobertura colorida de um bolo. A tinta rosa confirmou que a família ganhará mais uma menina.

A influenciadora revelou que a ideia inicial era fazer a gravação dentro do quarto, mas a equipe sugeriu utilizar uma área externa do hotel. A mudança gerou preocupação com a possibilidade de vazamentos.

"A gente achou que ia gravar dentro do quarto. O pessoal da minha equipe falou: 'Vamos fazer no gramado, é tão lindo'. Eu pensei que alguém poderia tirar foto e divulgar antes", relembrou.

Apesar do receio, tudo correu como planejado e nenhuma imagem foi divulgada antes do anúncio oficial. Segundo Bruna, a presença de amigos e familiares no local aconteceu por coincidência, já que muitos estavam reunidos para aproveitar a folga de Neymar.

Durante a entrevista, ela ainda revelou que sua irmã, Bianca Biancardi, foi a única pessoa a saber antecipadamente o sexo dos três filhos do casal. Depois de passar novamente pela experiência da surpresa, Bruna admitiu que pretende agir de forma diferente em uma futura gestação.

"Na próxima eu quero descobrir. Eu não quero mais surpresa, eu sofro com isso", brincou.

A bebê será a quinta filha de Neymar. Além das três meninas com Bruna Biancardi, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano, filha de Amanda Kimberlly.