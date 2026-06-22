Luísa Sonza renovou bronzeado em passeio de lancha - Reprodução/Instagram

Luísa Sonza renovou bronzeado em passeio de lancha Reprodução/Instagram

Publicado 22/06/2026 14:03

Rio - Luísa Sonza, de 27 anos, apostou em um biquíni de oncinha para curtir o dia ensolarado durante passeio de lancha em Miami, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (22). A cantora divulgou fotos nas redes sociais exibindo o corpo escultural na embarcação.

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A artista completou o visual para aproveitar o momento relaxante com um chapéu, óculos de sol e bolsa de ombro. "Miami", escreveu na legenda.

O físico de Luísa Sonza chamou atenção dos seguidores. "Que mulher maravilhosa e incrível", disse um perfil. "Tô impactada com tanta beleza!", comentou outro. "O corpo mais lindo do mundo", declarou um terceiro.