Luísa Sonza renovou bronzeado em passeio de lancha Reprodução/Instagram

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Rio - Luísa Sonza, de 27 anos, apostou em um biquíni de oncinha para curtir o dia ensolarado durante passeio de lancha em Miami, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (22). A cantora divulgou fotos nas redes sociais exibindo o corpo escultural na embarcação. 
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Luísa Sonza curtiu passeio de lancha em Miami - Reprodução/Instagram
Luísa Sonza exibiu as curvas em fotos nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Luísa Sonza surgiu em cliques usando biquíni de oncinha - Reprodução/Instagram
Luísa Sonza renovou bronzeado em passeio de lancha - Reprodução/Instagram
A artista completou o visual para aproveitar o momento relaxante com um chapéu, óculos de sol e bolsa de ombro. "Miami", escreveu na legenda.
O físico de Luísa Sonza chamou atenção dos seguidores. "Que mulher maravilhosa e incrível", disse um perfil. "Tô impactada com tanta beleza!", comentou outro. "O corpo mais lindo do mundo", declarou um terceiro. 