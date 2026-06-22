Maíra Cardi usou o TikTok para falar sobre as complicações que enfrenta após a aplicação de PMMAReprodução / Tiktok
A empresária contou que procurou orientação médica para avaliar possíveis formas de tratamento. Segundo ela, uma das alternativas apresentadas envolveria uma cirurgia extensa para remover parte do produto, mas o procedimento também traria riscos.
Ao compartilhar a experiência, a influenciadora afirmou que seu objetivo é alertar outras pessoas sobre os riscos associados ao PMMA. Ela criticou a utilização da substância em procedimentos estéticos e afirmou que muitos pacientes ainda recebem informações equivocadas sobre o produto.
O PMMA foi amplamente utilizado como preenchedor em procedimentos estéticos durante anos, mas passou a ser alvo de preocupação devido aos relatos de complicações, rejeições e deformidades. Em maio deste ano, o Conselho Federal de Medicina (CFM) proibiu o uso da substância para preenchimentos com finalidade estética ou reparadora. A única exceção prevista é para casos específicos de lipodistrofia em pacientes com HIV, em unidades credenciadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).