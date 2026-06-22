Rio - A amizade entre Ana Carolina Madeira, de 41 anos, e Vovó Naná, de 78 anos, construída no reality "Big Brother Brasil 9" segue emocionando os fãs. Neste fim de semana, a loira compartilhou nas redes sociais um vídeo onde mostra a visita que fez à amiga, que está internada em um hospital, e o carinho entre elas.
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"O 'BBB 9' marcou a minha vida de diversas maneiras, e a Nana foi um dos grandes presentes que o BBB me deu. Quando eu a vi pela 1ª vez, já senti algo diferente, foi instantâneo. A Nana é como se fosse minha vó, e eu a amo na mesma intensidade, inclusive, eu falava no 'BBB' como ela me lembrava das minhas falecidas avós. Nossa amizade continua firme e forte até hoje.. 17 anos depois", afirmou Ana.
A loira contou que soube da internação da amiga na última sexta (19), e no dia seguinte foi visitá-la. "Ela já estava no quarto, após passar 10 dias na UTI, com pneumonia, infecção urinária, água no pulmão, e parece que tinha infecção até no coração. Não sei os termos técnicos, pois não conversei com o médico, mas foi o que ela me explicou", contou.
Por fim, Ana disse que Naná já recebeu alta, e segue a recuperação sua recuperação em casa. "Ela me pediu para assim que eu puder, ir lá com tempo.. e dormir com ela, na mesma cama, como fazíamos no 'BBB'. E obviamente, eu vou me organizar e ir. PS: a Nana fica muito feliz com os comentários, ela lê tudo, e por isso que eu posto uma pequena parte de quando estamos juntas".
Nos comentários da publicação, uma internauta relembrou que, durante o programa, muitas pessoas acreditavam que a amizade entre elas fazia parte de uma estratégia de jogo. A seguidora destacou, porém, que o vínculo resistiu ao tempo e segue firme até hoje. A observação recebeu uma curtida de Ana Carolina, gesto interpretado pelos fãs como uma confirmação do carinho e da importância que Naná continua tendo em sua vida.
A cena emocionou antigos espectadores da nona edição do programa, que celebraram o reencontro das ex-BBBs. "Uma amizade verdadeira", escreveu uma seguidora. "Isso prova que nem toda relação no reality acaba quando o programa termina", comentou outra.