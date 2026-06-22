Ana Carolina Madeira visitou a amiga, vovó Naná, após dias de internação - Reprodução / Instagram

Ana Carolina Madeira visitou a amiga, vovó Naná, após dias de internaçãoReprodução / Instagram

Publicado 22/06/2026 10:29 | Atualizado 22/06/2026 10:46

Rio - A amizade entre Ana Carolina Madeira, de 41 anos, e Vovó Naná, de 78 anos, construída no reality "Big Brother Brasil 9" segue emocionando os fãs. Neste fim de semana, a loira compartilhou nas redes sociais um vídeo onde mostra a visita que fez à amiga, que está internada em um hospital, e o carinho entre elas.

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"O 'BBB 9' marcou a minha vida de diversas maneiras, e a Nana foi um dos grandes presentes que o BBB me deu. Quando eu a vi pela 1ª vez, já senti algo diferente, foi instantâneo. A Nana é como se fosse minha vó, e eu a amo na mesma intensidade, inclusive, eu falava no 'BBB' como ela me lembrava das minhas falecidas avós. Nossa amizade continua firme e forte até hoje.. 17 anos depois", afirmou Ana.

A loira contou que soube da internação da amiga na última sexta (19), e no dia seguinte foi visitá-la. "Ela já estava no quarto, após passar 10 dias na UTI, com pneumonia, infecção urinária, água no pulmão, e parece que tinha infecção até no coração. Não sei os termos técnicos, pois não conversei com o médico, mas foi o que ela me explicou", contou.

Por fim, Ana disse que Naná já recebeu alta, e segue a recuperação sua recuperação em casa. "Ela me pediu para assim que eu puder, ir lá com tempo.. e dormir com ela, na mesma cama, como fazíamos no 'BBB'. E obviamente, eu vou me organizar e ir. PS: a Nana fica muito feliz com os comentários, ela lê tudo, e por isso que eu posto uma pequena parte de quando estamos juntas".