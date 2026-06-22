Amaury Nunes anuncia nascimento do primeiro filho com Gabriela Buraick - Reprodução / Instagram

Amaury Nunes anuncia nascimento do primeiro filho com Gabriela BuraickReprodução / Instagram

Publicado 22/06/2026 08:59 | Atualizado 22/06/2026 09:08

Rio - Amaury Nunes, de 43 anos, anunciou neste fim de semana o nascimento de Benny, seu primeiro filho com a psicanalista Gabriela Buraick. A novidade foi compartilhada por meio de um vídeo emocionante que mostra os primeiros instantes do bebê ao lado dos pais na maternidade.

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No reels, vídeo longo do Instagram, Amaury aparece visivelmente emocionado ao conhecer o filho. Na legenda da publicação, o empresário celebrou a nova fase da vida e agradeceu à esposa. "Tudo no tempo de Deus. Obrigado, Senhor, eu sempre confiei. Meu amor e minha admiração por você só aumentam. Que mulher incrível", escreveu.



Gabriela também explicou que os vídeos divulgados pelo casal fazem parte de uma série em que os dois compartilham a trajetória da família desde antes mesmo da chegada do bebê, sendo esta o nono episódio.

"Hoje estamos apenas compartilhando os frutos de uma história construída com fé, amor e muita gratidão", afirmou.



O nascimento de Benny acontece poucos meses após Amaury tornar público o relacionamento com Gabriela. Em maio, o ex-jogador apresentou a companheira aos seguidores e compartilhou reflexões sobre o desejo de construir uma família.



Recentemente, o casal também oficializou a união. A chegada do primeiro filho marca um novo capítulo na vida do empresário, que passou a falar com mais frequência sobre fé, família e recomeços no Instagram, principalmente.







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Amaury ficou conhecido nacionalmente por sua carreira no futebol e também pelo casamento com Karina Bacchi, encerrado em 2022. Desde então, viveu disputas judiciais envolvendo a paternidade socioafetiva de Enrico, filho da apresentadora. Agora, o empresário celebra a chegada de seu primeiro filho biológico.