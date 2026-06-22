Amaury Nunes anuncia nascimento do primeiro filho com Gabriela BuraickReprodução / Instagram
Gabriela também explicou que os vídeos divulgados pelo casal fazem parte de uma série em que os dois compartilham a trajetória da família desde antes mesmo da chegada do bebê, sendo esta o nono episódio.
O nascimento de Benny acontece poucos meses após Amaury tornar público o relacionamento com Gabriela. Em maio, o ex-jogador apresentou a companheira aos seguidores e compartilhou reflexões sobre o desejo de construir uma família.
Recentemente, o casal também oficializou a união. A chegada do primeiro filho marca um novo capítulo na vida do empresário, que passou a falar com mais frequência sobre fé, família e recomeços no Instagram, principalmente.
Ver essa foto no Instagram
Amaury ficou conhecido nacionalmente por sua carreira no futebol e também pelo casamento com Karina Bacchi, encerrado em 2022. Desde então, viveu disputas judiciais envolvendo a paternidade socioafetiva de Enrico, filho da apresentadora. Agora, o empresário celebra a chegada de seu primeiro filho biológico.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.