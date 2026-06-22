MC Kevinho - Reprodução do Instagram

MC KevinhoReprodução do Instagram

Publicado 22/06/2026 07:25

Rio - Depois de passar mal em um show em Portugal e ser hospitalizado, MC Kevinho se manifestou sobre o mal-estar em vídeos publicados no Instagram Stories, neste domingo (21). Dono dos sucessos "Olha a Explosão" e "Terremoto", o cantor explicou que fazia muito calor em Mértola e teve uma desidratação severa. Ele listou o que sentiu e falou sobre o susto com a saúde.

"Eu acordei, almocei e fui ensaiar com as meninas do balé. Acho que eu não devo ter me hidratado suficiente durante o dia. Jantei, me arrumei e fui para o local do show... Na quarta ou quinta música, - meu show é mais ou menos uma hora e meia - eu senti um aperto no peito, do lado direito, que não parava. Mas até então eu achei que era gases", contou.

"Continuei fazendo o show. Quando estava no bloco final, faltava, acho, 20 minutos para acabar, eu comecei a sentir falta de ar. Puxava o ar e o ar não vinha. E o meu show tem muito efeito, tem CO2, tem fogos e junto o calor que estava também... Do nada, minha vista escureceu e me deu uma ânsia de vômito que não dava para segurar", relatou.



Em seguida, Kevinho deixou o palco e foi atendido pelo Corpo dos Bombeiros. "Minha pressão estava um pouquinho alta, meus batimentos estavam um pouco acelerados. Eu estava querendo voltar para o palco, mas os bombeiros falaram 'você está pálido', falaram que eu estava com a boca branca, estava gelado".

O artista, então, foi levado ao hospital, que ficava a cerca de 50 minutos do local onde estava. Na ambulância, passou mal mais uma vez. "Eu comecei a sentir um negócio que eu nunca tinha sentido. Minha mão começou a ficar muito gelada, começou a formigar. Eu achei que eu estava tendo um infarto", disparou. A pressão dele também despencou de 13 para 7.



No hospital, o cantor passou por uma série de exames. "Graças a Deus, os resultados saíram tranquilos... Então o que eu tive foi realmente uma desidratação severa... Meu corpo ficou fadigado de um jeito por conta do calor, por conta do jet lag, tipo a gente chegou faz dois dias, não tá acostumado com o fuso, com o calor aqui nessas regiões". Por fim, Kevinho disse que já está bem e realizará os outros shows da turnê no país.