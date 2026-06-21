Bianca Andrade posa com biquíni verde e amareloReprodução/Instagram
Em legenda da publicação, ela exaltou a brasilidade e enfatizou o orgulho pelo país, "Deus me livre não ser brasileira". Bianca mostrou os novos registros em período da Copa do Mundo.
Boca Rosa apostou no verde e amarelo em momento de torcida pela Seleção Brasileira. Ela apareceu com unhas amarelas e um cordão com pingentes da bandeira do Brasil e de uma bola de futebol.
Entre os comentários, internautas elogiaram a influenciadora. Uma seguidora comentou, “Muita gata”, enquanto uma internauta disse “Que beldade”. Outros também enfatizaram a identidade brasileira, “Eu aaaaamo ser Brasileira, temos o borogodó diferenciado”, afirmou uma fã.
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