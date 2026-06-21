Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, ganha festa de aniversário ao completar 13 anos - Reprodução / Instagram

Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, ganha festa de aniversário ao completar 13 anosReprodução / Instagram

Publicado 21/06/2026 10:37

Rio - Filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Títi completou 13 anos, neste sábado (20), e recebeu uma homenagem especial dos pais nas redes sociais. Em uma publicação conjunta, o casal celebrou a chegada da adolescência da primogênita e relembrou momentos marcantes da trajetória da família desde a chegada dela.

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Ao compartilhar uma sequência de fotos de Títi, Giovanna e Bruno refletiram sobre a passagem do tempo e o impacto da filha em suas vidas. "E como é possível que já tenha passado tanto tempo desde que você chegou e mudou tudo? Você veio e fez florescer um amor que eu nem sabia que existia. Multiplicou nossa capacidade de amar, ampliou nossos horizontes, transformou nossa família e nos ensinou, todos os dias, o verdadeiro significado do amor em sua forma mais profunda", afirmaram.

No texto, os artistas ressaltaram características da menina, como a generosidade, a sensibilidade e a maneira como trata as pessoas ao seu redor, e recordaram a primeira palavra dita por ela. "Foi “flor”. E talvez ali já estivesse escrito quem você seria. Porque você cresceu e se tornou exatamente isso: a flor mais bonita que já vi desabrochar", comentaram.

A publicação também relembra momentos vividos em família, das descobertas da infância à relação construída ao longo do tempo. Giovanna e Bruno contaram que a história entre eles é marcada por diálogo, confiança e companheirismo. Tití, então, foi exaltada.

"Tenho tanto orgulho da menina que você é. Do seu coração enorme, da sua generosidade, da sua sensibilidade, da sua força, da forma como você se dedica ao que acredita e do amor que espalha por onde passa. Não existe uma pessoa que conviva com você e não fale sobre a sua luz, sobre a sua doçura e sobre a maneira como você faz as pessoas se sentirem especiais. Você é nosso orgulho. Nosso primeiro grande amor. O maior presente que a vida poderia nos dar".

Ao celebrar a nova fase da filha, os atores disseram: "Hoje você entra oficialmente na adolescência", escreveram, antes de definirem Títi como uma menina cheia de luz, coragem, amor e verdade.



Títi é a filha mais velha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Além dela, o casal também é pai de Bless, de 10 anos, e Zyan, de 4. Frequentemente, os dois compartilham momentos da rotina familiar e reflexões sobre a experiência da parentalidade nas redes sociais.