Virginia Fonseca e Vini JrReprodução / Instagram
A situação, porém, repercutiu depois de amigas de Virginia publicarem imagens do mesmo restaurante. Registros compartilhados por Duda Freire e Lídia Souza exibiam elementos semelhantes aos mostrados pela loira, como a decoração do local e parte da mesa.
O fato causou alvoroço porque as duas fazem parte do círculo próximo de Vini Jr. Duda é amiga de longa data de Virginia e namora Felipe, empresário e amigo do atacante. Já Lídia também mantém proximidade com pessoas ligadas ao jogador.
Os rumores sobre uma possível reconciliação ganharam força nas últimas semanas. Desde o início da Copa do Mundo, Virginia e Vini Jr. vêm sendo apontados pelos fãs como cada vez mais próximos. No Dia dos Namorados, a apresentadora recebeu um grande buquê de flores e compartilhou o presente nas redes sociais. Apesar de não revelar quem enviou o mimo, seguidores associaram o gesto ao jogador.
Duda Freire, melhor amiga de Virgínia Fonseca, mostrou que a influenciadora estava com Vini Jr pic.twitter.com/bQQZkjLcel— rindocasal (@rindocasal) June 21, 2026
Outros momentos também chamaram atenção dos fãs durante a Copa do Mundo. Na estreia da Seleção, internautas apontaram que uma comemoração de Vini Jr. teria sido direcionada às arquibancadas onde Virginia estava. Já na partida contra o Haiti, imagens registraram o atacante acenando em direção ao setor onde a influenciadora acompanhava o jogo.
Até o momento, nem Virginia nem Vini Jr. comentaram os rumores ou confirmaram qualquer tipo de reconciliação.