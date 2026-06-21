Virginia Fonseca e Vini Jr - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca e Vini JrReprodução / Instagram

Publicado 21/06/2026 12:53

Rio - Em meio a rumores de uma possível reconciliação com Vini Jr., Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais, neste sábado (20), ao compartilhar registros de um jantar em Nova York, nos Estados Unidos. Embora tenha sido discreta nas publicações, alguns detalhes chamaram a atenção dos internautas.



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A influenciadora mostrou apenas alguns momentos da noite, nos stories, incluindo uma selfie, a mesa do restaurante e parte do que estava consumindo. Sem revelar quem a acompanhava ou marcar a localização, Virginia evitou expor detalhes do encontro.



A situação, porém, repercutiu depois de amigas de Virginia publicarem imagens do mesmo restaurante. Registros compartilhados por Duda Freire e Lídia Souza exibiam elementos semelhantes aos mostrados pela loira, como a decoração do local e parte da mesa.



O fato causou alvoroço porque as duas fazem parte do círculo próximo de Vini Jr. Duda é amiga de longa data de Virginia e namora Felipe, empresário e amigo do atacante. Já Lídia também mantém proximidade com pessoas ligadas ao jogador.

A coincidência foi suficiente para movimentar os comentários nas redes sociais. "Eles estão no mesmo lugar", observou uma internauta. "Meu casal está voltando", escreveu outra. "Nada me tira da cabeça que eles estavam juntos", comentou uma terceira.

A presença do jogador no restaurante teria sido confirmada por Duda Freire. De acordo com usuários do X, ela publicou um stories em que o craque possivelmente aparecia ao fundo, mas logo depois apagou.