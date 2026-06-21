MC Kevinho - Evelyn Kosta / TV Globo

MC KevinhoEvelyn Kosta / TV Globo

Publicado 21/06/2026 09:45

Rio - Dono de sucessos como "Olha a Explosão" e "Terremoto", MC Kevinho passou mal durante um show em Portugal, neste sábado (20), em "decorrência do forte calor e de variações de pressão", e precisou ser levado ao hospital. De acordo com a equipe do cantor, o quadro de saúde dele é estável.

"A KondZilla informa que o artista MC Kevinho passou mal durante sua apresentação em Mértola, em Portugal, em decorrência do forte calor e de variações de pressão. Por orientação da equipe, o show foi encerrado e o artista seguiu para o hospital local, onde está recebendo atendimento médico e realizando exames. O quadro de MC Kevinho é estável", informa a nota.

"A KondZilla reforça que está acompanhando de perto toda a situação e, assim que houver novas informações, comunicará oficialmente ao público, imprensa, contratantes e parceiros", finaliza.







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Mãe de Kevinho, Sueli Azevedo comentou a postagem. "Filho como gostaria de estar ao seu lado ,mas graças a Deus pessoas iluminadas estão com você e vai ficar tudo bem ….Deus está presente e meu coração está junto ao seu".



