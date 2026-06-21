Gisele compartilha registros junto da família em nova publicação - Reprodução/Instagram

Gisele compartilha registros junto da família em nova publicaçãoReprodução/Instagram

Publicado 21/06/2026 17:50

Rio – Gisele Bündchen, de 45 anos, homenageou o marido, Joaquim Valente, de 37, em postagem nas redes sociais. A modelo realizou declaração em publicação na qual celebra o Dia dos Pais nos Estados Unidos, que acontece neste domingo (21).



"Feliz Dia dos Pais @joaquimvalente. Obrigado por liderar pelo exemplo e pelos valores que você incorpora: amor, humildade, integridade, disciplina, bondade e constância. Você é um modelo incrível. Somos todos muito gratos por você e te amamos muito", afirmou Gisele em legenda.



Ela aproveitou para agradecer ao próprio pai, Valdir Bündchen, pela consideração e pelo carinho. “E pai, obrigada pelo seu amor incondicional, pela sua sabedoria e pelo apoio em todas as fases da minha vida”.



Gisele e Joaquim oficializaram a união em dezembro de 2025, e são pais de River, de 1 ano. A modelo também é mãe de Benjamin, de 16 anos, e Vivian, de 13, nascidos em seu primeiro casamento com o jogador de futebol americano, Tom Brady.