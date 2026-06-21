Eike Duarte se casa com Natália Vivacqua - Reprodução do Instagram

Eike Duarte se casa com Natália Vivacqua Reprodução do Instagram

Publicado 21/06/2026 10:06

Rio - O ator Eike Duarte e a influenciadora Natália Vivacqua oficializaram a união, neste sábado (20), em uma cerimônia realizada na Zona Sudoeste do Rio, após quase nove anos de relacionamento. O enlace reuniu familiares e amigos próximos do casal. A filha deles, Filipa, de 5 anos, foi a responsável por levar as alianças até o altar.

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Larissa Manoela e André Luiz Frambach foram os padrinhos do enlace. A atriz celebrou o momento especial ao lado dos amigos e compartilhou alguns momentos do casamento nas redes sociais.

"Padrinhos dos nossos padrinhos. Natália e Eike tudo começou na varanda do apartamento de vocês depois de 2 anos de 'Modo Avião'. De lá pra cá nossa amizade e conexão só cresceu. Sempre estaremos juntos pra testemunhar esse amor que nos une como casais, amigos e padrinhos. Amamos vocês. Um viva a essa união", escreveu na legenda da publicação.

Após a cerimônia religiosa, os convidados seguiram para a festa de comemoração, marcada por apresentações musicais, dança e homenagens à trajetória dos noivos.

Juntos desde 2017, Eike e Natália construíram a relação longe de grandes polêmicas e costumam compartilhar momentos da rotina familiar com os seguidores.