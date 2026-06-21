Marina Ruy Barbosa aproveita jantar com o noivo e os paisRoberto Filho / Brazil News

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O Dia
Rio - Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, aproveitou a noite de sábado (20) em família. A atriz jantou em um restaurante, localizado em um shopping na Zona Sudoeste do Rio, na companhia do noivo, o empresário Abdul Fares, e dos pais, Paulo e Gioconda. No local, eles colocaram o papo em dia. 
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Marina Ruy Barbosa e o noivo, Abdul Fares - Roberto Filho / Brazil News
Marina Ruy Barbosa aproveita jantar com o noivo e os pais - Roberto Filho / Brazil News
Marina Ruy Barbosa - Roberto Filho / Brazil News
Marina Ruy Barbosa aproveita jantar com o noivo e os pais - Roberto Filho / Brazil News
Marina Ruy Barbosa aproveita jantar com o noivo e os pais - Roberto Filho / Brazil News
Marina Ruy Barbosa aproveita jantar com o noivo e os pais - Roberto Filho / Brazil News
Marina Ruy Barbosa aproveita jantar com o noivo e os pais - Roberto Filho / Brazil News
Marina Ruy Barbosa aproveita jantar com o noivo e os pais - Roberto Filho / Brazil News
Marina Ruy Barbosa - Roberto Filho / Brazil News
Marina Ruy Barbosa - Roberto Filho / Brazil News
Marina Ruy Barbosa e o noivo, Abdul Fares - Roberto Filho / Brazil News
Para a ocasião, Marina apostou em um look bem estiloso, e os óculos escuros completaram a produção. Discreta em relação à vida pessoal, a atriz vive um relacionamento com Abdul desde 2023. Eles ficaram noivos em outubro do mesmo ano. 