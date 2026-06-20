Cathy Chase passou quase sete anos sem notícias de Daveigh Chase - Reprodução / Instagram

Cathy Chase passou quase sete anos sem notícias de Daveigh ChaseReprodução / Instagram

Publicado 20/06/2026 15:10 | Atualizado 20/06/2026 21:28



Rio - A morte de Daveigh Chase, atriz que ficou conhecida mundialmente por interpretar Samara Morgan em "O Chamado" (2002), trouxe à tona uma história marcada por anos de afastamento familiar. Em entrevista ao jornal britânico "Daily Mail", Cathy revelou que passou quase sete anos sem contato com a filha e que, durante esse período, recorria até mesmo aos registros do Instituto Médico-Legal de Los Angeles na tentativa de descobrir o paradeiro dela.

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Segundo a publicação, mãe e filha não se falavam desde outubro de 2019. Nos últimos anos, Daveigh teria enfrentado problemas relacionados à dependência química após sofrer um acidente de motocicleta por volta de 2016. De acordo com pessoas próximas, as dores causadas pelo acidente levaram ao uso de medicamentos analgésicos, e a situação teria se agravado com o passar do tempo.



Sem notícias da atriz, Cathy passou a buscar qualquer informação que pudesse indicar onde ela estava. "Eu digitava o nome dela no sistema do necrotério para ver se aparecia. Também olhava a lista de corpos não identificados. Era muito difícil, mas uma mãe faz tudo o que pode", contou ao "Daily Mail".



A notícia da morte chegou até ela por meio da imprensa. Inicialmente, Cathy acreditou que se tratava de uma informação falsa. "Achei que fosse fake news. Mas então vi vários veículos confiáveis publicando a mesma informação", relatou.



Ainda segundo o jornal, Daveigh morreu aos 35 anos após complicações causadas por meningite bacteriana e uma infecção generalizada. Ao recordar o momento em que soube da morte da filha, Cathy descreveu o impacto da notícia. "Fiquei devastada. Foi como se algo dentro de mim estivesse tirando todo o ar dos meus pulmões e, ao mesmo tempo, como se eu estivesse explodindo por dentro", afirmou.



Durante os anos de afastamento, ela e o filho mais novo percorreram diferentes regiões de Los Angeles em busca da atriz. A família conversava com pessoas em situação de rua e seguia qualquer pista que pudesse levar até Daveigh.

Cathy também rebateu críticas que recebeu ao longo dos anos sobre sua relação com a filha. "Fico chateada quando dizem que devo ter sido uma mãe ruim. Eu nunca desisti dela. Uma mãe não desiste do filho".



O último encontro entre as duas aconteceu em 2019, durante uma visita à prisão. Daveigh havia sido detida após se envolver em ocorrências relacionadas a um carro roubado e porte de substâncias ilícitas. Segundo a mãe, elas haviam combinado que se encontrariam após sua libertação, mas a atriz deixou o local antes de sua chegada e as duas nunca mais voltaram a se ver.