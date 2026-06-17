Daveigh Chase morreu aos 35 anos - Reprodução/Instagram

Daveigh Chase morreu aos 35 anosReprodução/Instagram

Publicado 17/06/2026 16:02 | Atualizado 17/06/2026 16:06

Rio - Daveigh Chase, conhecida mundialmente por interpretar Samara Morgan no filme "O Chamado" (2002), morreu na terça-feira (16), aos 35 anos. A notícia foi divulgada pelo site norte-americano TMZ. O papel no longa-metragem de terror garantiu à atriz o troféu de Melhor Vilã no MTV Movie Awards.

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Roy Hernandez, namorado da artista, revelou ao veículo que ela não resistiu a uma infecção sanguínea decorrente de meningite. Ela foi internada no início do mês em um hospital de Los Angeles, nos Estados Unidos, com quadro de desnutrição que evoluiu para sepse.

Dias antes da morte, o rapaz criou uma campanha para custear o tratamento e dar conforto para Daveigh Chase. "Muitas pessoas a conhecem como uma talentosa atriz mirim. Mas, longe dos holofotes, ela enfrentou mais dificuldades do que a maioria das pessoas imagina", contou ele.

Além de "O Chamado", Daveigh fez a dublagem da personagem Lilo em "Lilo & Stitch" (2002). Ela atuou na série "Big Love", da HBO, em 2006. Outros trabalhos da atriz formam em "Donnie Darko", "A 5ª Sinfonia de Beethoven", "Sabrina, Aprendiz de Feiticeira", "ER" e "Mercy"