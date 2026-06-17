Trump fez declaração à imprensa durante reunião AFP
Trump ameaça voltar a 'lançar bombas' se o Irã 'não se comportar'
Republicano fez declaração em Evian, leste da França, onde líderes do G7 celebraram acordo
Trump ameaça voltar a 'lançar bombas' se o Irã 'não se comportar'
Republicano fez declaração em Evian, leste da França, onde líderes do G7 celebraram acordo
Acordo entre EUA e Irã prevê cessar-fogo, reabertura de Ormuz e sanções menores
Minuta de memorando foi obtida por emissora americana; documento final deve ser assinado na sexta-feira (19)
Papa Leão XIV elogia acordo entre Estados Unidos e Irã
Pontífice pediu que haja diálogo para fim da guerra na Ucrânia
Corey Feldman, ator de 'Os Goonies', é levado ao hospital após passar mal em voo
Suspeita é que o artista tenha sofrido de uma pancreatite ou de cálculos biliares
Irã afirma que nova fase de diálogo com os EUA pode começar esta semana
Memorando de entendimento deve ser assinado na sexta-feira, com promessa de reabertura total do Estreito de Ormuz
Lula manda indiretas a Trump durante discurso no G7
Presidente disse que combate ao crime organizado deve levar em consideração 'soberania dos Estados'
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