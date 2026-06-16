Estados Unidos já suspenderam o bloqueio aos portos iranianos - AFP / Reprodução

Estados Unidos já suspenderam o bloqueio aos portos iranianosAFP / Reprodução

Publicado 16/06/2026 14:47

O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta terça-feira (16) que as negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear e a suspensão das avaliações podem começar ainda esta semana, após a assinatura do acordo para acabar com a guerra no Oriente Médio.



A assinatura do memorando de entendimento para encerrar quase quatro meses de conflito regional está programada para sexta-feira (19), data em que o Estreito de Ormuz deverá ser “completamente” reaberto, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



O bloqueio iraniano da via estratégica durante a guerra interrompeu a exportação de combustíveis a partir do Golfo, o que acelerou a inflação e causou problemas de abastecimento de fertilizantes e outros produtos.



O acordo entre Washington e Teerã também prevê o início, no prazo de 60 dias, de novas negociações para abordar temas mais delicados, como o programa nuclear do Irã e as avaliações internacionais contra o país.



"Provavelmente na sexta-feira, em um local que ainda será determinado, resolver uma nova rodada de negociações entre Irã e Estados Unidos para alcançar um acordo final", disse o chanceler iraniano, Abbas Araghchi.



A cerimônia de assinatura terá a presença do principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, e do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, que disseram que Trump também poderá comparecer ao evento.



Segundo o governo suíço, a cerimônia ocorrerá em um resort de luxo na montanha Bürgenstock, próximo ao lago de Lucerna.



O local “foi proposto pelos mediadores paquistaneses e catarianos, assim como pelos Estados Unidos e pelo Irã”, informou o Ministério das Relações Exteriores da Suíça à AFP.



Trump e Vance garantiram a reabertura de Ormuz, por onde antes da guerra circulava 20% do comércio global de petróleo e gás.



Após o ataque dos Estados Unidos e de Israel que desencadeou uma guerra, Teerã fechou uma rota crucial. Em resposta, Washington impôs um bloqueio naval aos portos iranianos.



“Os navios, alguns carregados de petróleo, estão começando a sair do Estreito de Ormuz”, comemorou Trump na segunda-feira em sua rede Truth Social.



Os Estados Unidos já suspenderam o bloqueio aos portos iranianos, afirmou nesta terça-feira Majid Takht-Ravanchi, vice-ministro iraniano das Relações Exteriores.



Após o anúncio da reabertura de Ormuz, o barril de petróleo Brent, referência mundial para o petróleo, caiu abaixo de 80 dólares (R$ 419) pela primeira vez desde o início de março.

"Um documento muito poderoso"

Após episódios de violência e declarações ameaçadoras que colocaram em risco a trégua iniciada em abril, as negociações, com mediação do Paquistão e do Catar, resultaram no acordo anunciado na segunda-feira, batizado como um memorando de entendimento.



"É um documento muito poderoso e quero que seja publicado. Provavelmente muito em breve", disse Trump ao ser questionado sobre o conteúdo do acordo durante a reunião de cúpula do G7 na França.



Segundo uma autoridade americana, Trump, Vance e Ghalibaf já assinaram eletronicamente o documento.



Vance afirmou que nenhum recurso dos contribuintes americanos será destinado ao Irã em decorrência do acordo, enquanto a imprensa iraniana informou que 12 bilhões de dólares (R$ 62,9 bilhões) em ativos congelados serão liberados.



Estados Unidos e Israel pressionaram para que o Irã se desfaça de suas reservas de urânio altamente enriquecidas, realizadas enterradas após ataques americanos no ano passado.



Teerã defende seu direito de enriquecer urânio e reitera os fins pacíficos de seu programa nuclear.



Em declarações ao canal NBC, Vance afirmou que os inspetores americanos e da ONU poderão ter acesso ao Irã e ajudar a República Islâmica "a destruir suas reservas altamente enriquecidas" de urânio.

Líbano, "parte inseparável" do acordo

Analistas alertam que o conflito paralelo no Líbano entre Israel e o Hezbollah, um partido-milícia apoiado por Teerã, pode provocar complicações ao acordo.



O país foi arrastado para a guerra regional quando o Hezbollah lançou foguetes contra Israel para vingar o assassinato do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei. Israel respondeu com bombardeios e uma invasão terrestre.



Esta frente pode ser “o maior obstáculo” para as próximas negociações, afirmou Ross Harrison, investigador do Middle East Institute.



As autoridades israelenses condenaram rapidamente o acordo, chamado pelo jornal ultraconservador Vatan-e Emrooz como o “documento da rendição de Trump”.



O chanceler iraniano insistiu nesta terça-feira que encerrar a guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, era “a questão mais importante” do acordo.



"Acabar com a guerra no Líbano é parte inseparável do fim completo da guerra", disse Araghchi.



Ainda assim, pelo menos quatro pessoas morreram nesta terça-feira em bombardeios israelenses na região de Nabatieh, no sul do Líbano, segundo a agência oficial libanesa NNA.