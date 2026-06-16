Lula ficou em lado oposto ao de Trump em 'foto de família'Ricardo Stuckert / PR
G7, invited leaders family photo: pic.twitter.com/Xo68guysPM— Sidhant Sibal (@sidhant) June 16, 2026
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Lula ficou em lado oposto ao de Trump em 'foto de família'Ricardo Stuckert / PR
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Lula e Trump participam de 'foto de família' do G7
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