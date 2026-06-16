Lula ficou em lado oposto ao de Trump em 'foto de família'Ricardo Stuckert / PR

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, posaram para a tradicional "foto de família" da cúpula do G7, nesta terça-feira (16), em Évian-les-Bains, nos Alpes Franceses. O brasileiro foi convidado pela presidência francesa da cúpula em fevereiro, mas só aceitou o convite no início deste mês.
Na fotografia, também participam, entre outras autoridades, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, o presidente da França, Emmanuel Macron, e os líderes de Itália, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Coreia do Sul, Egito, Quênia, Japão e Índia.
Lula e Trump ficaram em lados opostos na foto de família. Vídeos gravados antes e depois do registro oficial mostram que os dois não se cumprimentaram. Em um primeiro momento, o brasileiro passa pelo norte-americano enquanto este conversava com a presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung. Depois, Lula falava com Ursula von der Leyen no momento em que Trump se aproximou.
A relação entre Brasil e Estados Unidos tem sofrido tensões recentemente. No início do mês, governo americano passou a considerar as facções criminosas Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. Também em junho, o Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) sugeriu tarifas adicionais de 37,5% para produtos brasileiros.
As medidas geraram reações do governo Lula. Recentemente, o presidente disse que Trump foi eleito para governar para os Estados Unidos, não para ser "imperador do mundo".