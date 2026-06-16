Lula ficou em lado oposto ao de Trump em 'foto de família' - Ricardo Stuckert / PR

Lula ficou em lado oposto ao de Trump em 'foto de família'Ricardo Stuckert / PR

Publicado 16/06/2026 12:07 | Atualizado 16/06/2026 12:12

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, posaram para a tradicional "foto de família" da cúpula do G7, nesta terça-feira (16), em Évian-les-Bains, nos Alpes Franceses. O brasileiro foi convidado pela presidência francesa da cúpula em fevereiro, mas só aceitou o convite no início deste mês.

G7, invited leaders family photo: pic.twitter.com/Xo68guysPM — Sidhant Sibal (@sidhant) June 16, 2026

Na fotografia, também participam, entre outras autoridades, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, o presidente da França, Emmanuel Macron, e os líderes de Itália, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Coreia do Sul, Egito, Quênia, Japão e Índia.

Lula e Trump ficaram em lados opostos na foto de família. Vídeos gravados antes e depois do registro oficial mostram que os dois não se cumprimentaram. Em um primeiro momento, o brasileiro passa pelo norte-americano enquanto este conversava com a presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung. Depois, Lula falava com Ursula von der Leyen no momento em que Trump se aproximou.