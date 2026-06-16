Indonésia é atravessada por falhas sísmicas, sendo comuns terremotos e atividades vulcânicas - AFP

Indonésia é atravessada por falhas sísmicas, sendo comuns terremotos e atividades vulcânicasAFP

Publicado 16/06/2026 10:02

Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu área da região central da Indonésia às 10h27 (0h27 em Brasília) da manhã desta terça-feira, 16, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Ainda não há informações sobre o total de vítimas e de danos. Não há risco de tsunami.

O sismo inicial, que foi seguido por fortes tremores secundários, durou cerca de um minuto e teve o epicentro localizado a 43 km da cidade de Palu, com cerca de 400 mil habitantes, e a 10 km de profundidade. O terremoto subsequente mais forte teve magnitude de 5,2.

A Indonésia é atravessada por falhas sísmicas, sendo comuns terremotos e atividades vulcânicas.

Em 2018, mais de 4 mil pessoas morreram após um terremoto de magnitude 7,5 também na cidade de Palu. Além do sismo, a região foi arrasada por um tsunami com ondas de 3 metros de altura e pela liquefação do solo.

Em janeiro de 2021, um terremoto de magnitude 6,2 perto da cidade de Mamuju, na ilha de Sulawesi, deixou pelo menos 100 mortos e milhares de pessoas dormindo nas ruas por dias com medo dos tremores secundários.