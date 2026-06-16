Indonésia é atravessada por falhas sísmicas, sendo comuns terremotos e atividades vulcânicasAFP
Terremoto de magnitude 6,7 atinge região central da Indonésia
Ainda não há informações sobre o total de vítimas e de danos
Terremoto de magnitude 6,7 atinge região central da Indonésia
Ainda não há informações sobre o total de vítimas e de danos
Trump diz que acordo nuclear com Irã avançou para 2ª fase
Presidente dos EUA elogiou liderança 'racional' do país persa
Ex-chefe do CV e PCC é preso pelo ICE após perseguição e tentativa de fuga para o México
Foragido com alerta da Interpol, Felipe Linares de Oliveira Dell Aquila, conhecido como 'Don', foi detido na Carolina do Norte
Netanyahu diz que luta contra o Irã não acabou e que Israel continuará em alerta para ameaças
Declaração do primeiro-ministro foi feita após acordo de paz ser fechado entre o país persa e os EUA
Musk diz que ficará surpreso se receita da SpaceX não superar US$ 1 trilhão em 2031
Empresa encerrou 2025 com receita de US$ 18,7 bilhões
Macron sinaliza apoio da França sobre acordo EUA-Irã, e Trump reafirma abertura de Ormuz
Presidente norte-americano afirmou que novo foco é na relação Ucrânia-Rússia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.