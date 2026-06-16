Ao tentar fugir, ele sofreu um acidente e acabou capturado - Divulgação

Ao tentar fugir, ele sofreu um acidente e acabou capturadoDivulgação

Publicado 16/06/2026 08:20

A Polícia Migratória americana (ICE) anunciou, nesta segunda-feira (15), a detenção do ex-chefe das ações criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), Felipe Linares de Oliveira Dell Aquila, após uma perseguição na Carolina do Norte.

Dell Aquila, conhecido como “Don”, tinha uma ordem de busca e captura da Interpol em aberto, solicitada pelo Brasil sob acusação de “associação criminosa” e “extorsão”, de acordo com comunicado do ICE. Ele foi preso enquanto tentava fugir de carro para o México.



A mulher de Don foi mantida como refém no carro, de acordo com as autoridades. Ao tentar fugir, ele sofreu um acidente e acabou capturado. Os agentes encontraram uma arma no veículo, além de dinheiro em espécie e celulares.