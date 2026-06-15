Trump fez declaração em sua plataforma Truth Social - AFP

Trump fez declaração em sua plataforma Truth SocialAFP

Publicado 15/06/2026 12:20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (15) que navios com petróleo “começam a sair” do Estreito de Ormuz, graças ao anúncio de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã.

“Os navios começam a sair, muitos carregados de petróleo, do Estreito de Ormuz”, declarou Trump na sua plataforma Truth Social, enquanto se dirigia à cúpula do G7 na França.

Os Estados Unidos esperam que o Estreito de Ormuz volte a ser aberto ao tráfego marítimo "sem pedágios" por parte do Irã, declarou nesta segunda-feira o vice-presidente JD Vance.

A Chancelaria iraniana havia anunciado pouco antes que pretendia cobrar "taxas" por serviços marítimos.

“Esperamos que o estreito seja aberto sem pedágios a longo prazo, e esse é o tipo de questão que vamos abordar nessas negociações técnicas”, que deverá começar por um período de dois meses a partir de sextafeira, declarou JD Vance ao canal CNBC.

A assinatura do pacto está prevista para sextafeira, em Genebra.

A incerteza paira sobre outros aspectos-chave do acordo, incluindo o acesso do Irã aos seus fundos congelados e a suspensão das avaliações internacionais e americanas.

Vance não deu detalhes nesta segunda-feira sobre os termos do pacto, mas ressaltou que está “baseado em um processo de verificação em duas etapas”.

"Nós dizemos aos iranianos: vocês são bem-vindos a ter acesso a uma economia não sujeita a avaliações, são bem-vindos a serem reintegrados à economia mundial, mas somente se atenderem aos compromissos que assumem neste acordo".