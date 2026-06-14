Trump fez declarações em tom de 'vitória'AFP

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Rio - Após ordenar a abertura do Estreito de Ormuz, o presidente Donald Trump voltou atrás e disse que o acordo de paz entre o Irã e os EUA deve ser assinado para reabrir o espaço. Em tom de vitória, o líder norte-americano diz que a assinatura do documento trará "paz e segurança para toda a região".
''Este Grande Acordo trará paz e segurança para toda a região. Muitos presidentes tentaram fazer a paz com o Irã, e todos falharam antes de mim. Os líderes da região encontraram, pela primeira vez, um presidente que pode ajudá-los a alcançar a verdadeira paz. Com a abertura do Estreito após a assinatura do Acordo na sexta-feira, para fins de remoção de minas, o petróleo voltará a fluir em ambas as extremidades para a região e para o mundo!'', afirmou o presidente no início da noite deste domingo (14)
Após o anúncio de uma possível assinatura neste domingo, no sábado (13), o clima foi de tensão quando o presidente Trump criticou Israel por atacar Beirute e "atrasar o processo".