O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez declarações em seu X neste domingoAFP
Secretário-geral da ONU condena ataque de Israel ao Líbano durante possível acordo para fim de guerra
António Guterres diz que conflito tem causada impacto 'desvatador' na economia mundial
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Esta é a segunda queda de aeronave na região nos últimos dois meses