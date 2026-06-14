'A violação das linhas vermelhas da República Islâmica não será tolerada', declarou Mohammad Bagher ZolqadrRedes sociais / Reprodução
Irã adverte sobre resposta 'iminente' a ataque israelense contra subúrbio de Beirute
Ofensiva causou ao menos três mortes
Após ordenar abertura de Ormuz, Trump recua e espera acordo ser assinado
Presidente norte-americano diz que a assinatura do documento trará 'paz e segurança'
Macron diz que G7 abordará 'reabertura de Ormuz a longo prazo' após acordo entre Irã e EUA
Presidente da França receberá líderes de diversos países na próxima segunda-feira
Mediador paquistanês anuncia que acordo entre EUA e Irã foi alcançado
Assinatura do documento está prevista para a próxima sexta-feira, 19
Secretário-geral da ONU condena ataque de Israel ao Líbano durante possível acordo para fim de guerra
António Guterres diz que conflito tem causada impacto 'desvatador' na economia mundial
Irã adverte sobre resposta 'iminente' a ataque israelense contra subúrbio de Beirute
Ofensiva causou ao menos três mortes
Trump diz que acordo com Irã será assinado em algumas horas e critica Israel
Presidente norte-americano relata 'atraso no processo' após ataque a capital libanesa