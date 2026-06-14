Shehbaz Sharif fez o anuncio por meio de seu perfil na rede social XFacebook / Reprodução
"Com o acordo já em vigor, os mediadores facilitarão uma série de reuniões nesta semana. Essas discussões prévias à implementação estabelecerão as bases para as conversas técnicas e para a cerimônia oficial de assinatura", escreveu na rede X (antigo Twitter) Sharif, mediador-chave na guerra do Oriente Médio.
"O acordo com a República Islâmica do Irã já está concluído. Parabéns a todos!", escreveu Trump em sua rede social Truth Social, pouco depois de o Paquistão, mediador do processo, afirmar que as duas partes haviam alcançado um acordo.
"Autorizo plenamente a abertura livre de pedágio do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo o levantamento imediato do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navios do mundo, liguem seus motores. Que o petróleo flua!", declarou.
"O inimigo, que atacou para levar adiante seus desígnios mal-intencionados, viu todos os seus objetivos reduzidos a nada, e a República Islâmica do Irã alcançou grandes vitórias nesta guerra", declarou o vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, à televisão estatal iraniana.