Shehbaz Sharif fez o anuncio por meio de seu perfil na rede social X - Facebook / Reprodução

Shehbaz Sharif fez o anuncio por meio de seu perfil na rede social XFacebook / Reprodução

Publicado 14/06/2026 18:59 | Atualizado 14/06/2026 19:32

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, anunciou que Estados Unidos e Irã chegaram a um "acordo de paz" que interrompe imediatamente todas as operações militares no Oriente Médio, inclusive no Líbano, e cuja assinatura ocorrerá em Genebra, na Suiça, na próxima sexta-feira, 19 de junho.



"Com o acordo já em vigor, os mediadores facilitarão uma série de reuniões nesta semana. Essas discussões prévias à implementação estabelecerão as bases para as conversas técnicas e para a cerimônia oficial de assinatura", escreveu na rede X (antigo Twitter) Sharif, mediador-chave na guerra do Oriente Médio.

Trump

Em seu perfil no Truth Social, o presidente dos Estados Unidos (EUA) Donald Trump disse que o acordo de paz com o Irã "já está concluído" e anunciou que o Estreito de Ormuz já está aberto e que o país norte-americano suspenderam o bloqueio marítimo imposto a Teerã.



"O acordo com a República Islâmica do Irã já está concluído. Parabéns a todos!", escreveu Trump em sua rede social Truth Social, pouco depois de o Paquistão, mediador do processo, afirmar que as duas partes haviam alcançado um acordo.



"Autorizo plenamente a abertura livre de pedágio do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo o levantamento imediato do bloqueio naval dos Estados Unidos. Navios do mundo, liguem seus motores. Que o petróleo flua!", declarou.

Irã diz ter alcançado ''grandes vitórias'' na guerra

O Irã afirmou, na noite deste domingo, ter saído vencedor da guerra após o anúncio de um acordo com Washington.



"O inimigo, que atacou para levar adiante seus desígnios mal-intencionados, viu todos os seus objetivos reduzidos a nada, e a República Islâmica do Irã alcançou grandes vitórias nesta guerra", declarou o vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi, à televisão estatal iraniana.

Ainda não foram revelados detalhes sobre o acordo.