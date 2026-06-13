Trump fez declaração em publicação em sua plataforma Truth SocialAFP
Trump diz que acordo de paz com Irã será assinado no domingo
Presidente prevê a reabertura imediata do Estreito de Ormuz
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Avião militar cai e mata cinco militares da Força Aérea Indiana
Esta é a segunda queda de aeronave na região nos últimos dois meses
Chefe da gangue venezuelana Tren de Aragua morre em ataque dos EUA
Ação coordenada com autoridades de Caracas elimina Niño Guerrero, apontado como responsável por comandar uma das maiores organizações criminosas da América Latina
Elon Musk se torna o primeiro trilionário do mundo
Ações da SpaceX dispararam quase 20% nesta sexta-feira e deram título inédito ao empresário
Morre Margaret Kerry, atriz que serviu como modelo da fada Sininho
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