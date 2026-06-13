Trump fez declaração em publicação em sua plataforma Truth Social - AFP

Trump fez declaração em publicação em sua plataforma Truth SocialAFP

Publicado 13/06/2026 14:50

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (13) que o acordo para acabar com a guerra no Oriente Médio está programado para ser assinado no domingo (14), abrindo caminho para a reabertura do estratégico Estreito de Ormuz.

A declaração de Trump contrastou com uma mensagem do Ministério das Relações Exteriores do Irã, que indicou neste sábado que o acordo não seria assinado no domingo, segundo a imprensa estatal.

"O acordo está programado para ser celebrado amanhã e, imediatamente após a assinatura, o Estreito de Ormuz será ABERTO PARA TODOS", escreveu Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social.