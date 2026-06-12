Órgão pediu aos pescadores que informassem sobre qualquer boia ou dispositivo suspeito que encontrassem no mar - Arte

Órgão pediu aos pescadores que informassem sobre qualquer boia ou dispositivo suspeito que encontrassem no marArte

Publicado 12/06/2026 08:05

Espiões estrangeiros estão equipando tartarugas e peixes com sensores para criar mapas submarinos do litoral chinês, alertaram Pequim nesta sexta-feira (12), em uma aparente referência aos países rivais do Ocidente.

Em uma publicação nas redes sociais, o Ministério da Segurança do Estado afirma que agências de inteligência internacionais estão usando “novos tipos de dispositivos de espionagem” para roubar dados marítimos sensíveis.

"Animais marinhos relativamente grandes sensores com acoplamentos foram descobertos em determinadas águas da China", afirmou o ministério, em um trecho com o título "tartarugas espiãs, peixes espiões".

Os animais foram encontrados “nadando em uma área específica, coletando dados sensíveis sobre o meio marinho, como temperatura da água, salinidade e correntes oceânicas, e transmitindo-os para o exterior via satélite”, acrescenta o texto.

Os grupos estrangeiros também utilizam planadores de ondas movidos a energia solar, boias com sensores de alta precisão e dispositivos instalados em navios cargueiros capazes de captar a "dinâmica portuária" em tempo real, acrescentou, sem citar nenhuma agência em particular.

Os dados encontrados foram utilizados para criar "mapas submarinos" que podem "identificar pontos fracos nas defesas costeiras da China, o que representa uma grave ameaça à segurança nacional do país", segundo o ministério.

O órgão pediu aos pescadores que informassem sobre qualquer boia ou dispositivo suspeito que encontrassem no mar.

Pequim e os governos ocidentais trocaram acusações de espionagem há vários anos.

No ano passado, a China alertou seus funcionários que deveriam permanecer em alerta diante das “armadilhas de amor”, depois que um servidor público foi seduzido pela “beleza” de um agente estrangeiro.