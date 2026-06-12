Órgão pediu aos pescadores que informassem sobre qualquer boia ou dispositivo suspeito que encontrassem no marArte
China emite alerta sobre 'tartarugas espiãs' usadas em suposta espionagem
Ministério da Segurança do país afirma que animais teriam sido equipados com sensores para coletar dados oceânicos e mapear o litoral
Elon Musk se torna o primeiro trilionário do mundo
Ações da SpaceX dispararam quase 20% nesta sexta-feira e deram título inédito ao empresário
Morre Margaret Kerry, atriz que serviu como modelo da fada Sininho
Dançarina batalhava contra um câncer de pulmão
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Alta das ações da SpaceX após estreia em Wall Street impulsionou o patrimônio do empresário
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Após ameaçar ataque duro, Trump recua novamente e diz que Irã aceitou termos de negociações
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