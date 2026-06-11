Andares e corredores do Pentágono foram isolados e evacuados após incidenteAFP
Pentágono é fechado após 'incidente com materiais perigosos'
Equipe de segurança informou detecção de problema na qualidade do ar
Após ameaçar ataque duro, Trump recua novamente e diz que Irã aceitou termos de negociações
País não confirmou aprovação do acordo até o momento
Suspeita de incidente com materiais perigosos no Pentágono era alarme falso, diz TV dos EUA
Corredores do segundo ao quinto andares foram esvaziados
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Trump diz que Estados Unidos atacarão Irã 'muito duramente'
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