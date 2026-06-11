Andares e corredores do Pentágono foram isolados e evacuados após incidente - AFP

Andares e corredores do Pentágono foram isolados e evacuados após incidenteAFP

Publicado 11/06/2026 13:05

Vários andares e corredores do Pentágono foram isolados e evacuados nesta quinta-feira, 11, após um incidente com materiais perigosos, informaram o corpo de bombeiros e três fontes ligadas ao caso, de acordo com a CNN internacional.

Alguns andares do prédio que concentra o Departamento de Defesa americano teriam sido esvaziados e, segundo uma das fontes, as equipes de emergência respondem com máscaras de gás e roupas de proteção completas contra químicos.

Em publicação no X, o Corpo de Bombeiros de Arlington enviou unidades para responder ao chamado no Pentágono, incluindo Equipe de Materiais Perigosos.

Segundo a CNN, o porta-voz do Pentágono Sean Parnell confirmou que os sistemas "detectaram problemas na qualidade do ar que precisavam de medidas de precaução para determinar sua significância". "O Departamento está executando protocolos padrão de proteção, incluindo ordem de busca por abrigo na área afetada", disse Parnell.

Ainda de acordo com a emissora, uma mensagem enviada pela equipe de segurança do Pentágono informou que um "problema de qualidade do ar" foi detectado e que testes adicionais são necessários. Segundo mensagem enviada, os testes podem levar de uma a duas horas. Além disso, medidas de precaução também estão sendo tomadas.