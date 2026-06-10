Tyler Mane interpretou Dente-de-Sabre no filme dos X-MenReprodução/Redes sociais
Ator de 'X-Men' revela diagnóstico de câncer 'extremamente raro'
Doença afeta um em cada 750 homens
Ator de 'X-Men' revela diagnóstico de câncer 'extremamente raro'
Doença afeta um em cada 750 homens
Bill Gates comparece ao Congresso dos EUA para depor sobre caso Epstein
Cofundador da Microsoft aparece em lista de contatos do criminoso sexual
Netanyahu anuncia candidatura nas próximas eleições de Israel
Primeiro-ministro é o político que governou o país por mais tempo
Trump diz que Irã demorou muito para negociar e agora terá de 'pagar o preço'
Declaração ocorre em meio a nova escalada da guerra entre Washington e Teerã
Ataques paquistaneses matam 12 pessoas no Afeganistão
Mais de 300 civis foram mortos no conflito desde o início de 2026
Irã e EUA trocam ataques e possibilidade de acordo de paz fica mais distante
Tensão entre os países é a maior desde abril
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.