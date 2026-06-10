Ataques aéreos miraram as províncias de Khost, Kunar e PaktikaReprodução / X
Ataques paquistaneses matam 12 pessoas no Afeganistão
Mais de 300 civis foram mortos no conflito desde o início de 2026
Ataques paquistaneses matam 12 pessoas no Afeganistão
Mais de 300 civis foram mortos no conflito desde o início de 2026
Irã e EUA trocam ataques e possibilidade de acordo de paz fica mais distante
Tensão entre os países é a maior desde abril
Milhares de pessoas assinam petição no Japão contra uso de personagens de anime por Trump
Iniciativa com quase 20 mil assinaturas critica vídeos e publicações que associam obras como 'Naruto' e 'Yu-Gi-Oh!' a conteúdos políticos da Casa Branca
Brasileiro é condenado em Portugal a 20 anos de prisão por matar ex-mulher a facadas
Gustavo Maciel foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado
Morre Anthony Guidera, ator de 'O Poderoso Chefão 3' e 'Armageddon', aos 65 anos
Artista teve um ataque cardíaco e a família decidiu desligar os aparelhos de suporte à vida
Manifestante morre com tiro na cabeça em meio a protestos no Quênia
População contesta criação de centro médico dos EUA para pacientes com Ebola
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.