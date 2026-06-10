Ataques aéreos miraram as províncias de Khost, Kunar e Paktika - Reprodução / X

Ataques aéreos miraram as províncias de Khost, Kunar e PaktikaReprodução / X

Publicado 10/06/2026 08:27

Ataques paquistaneses mataram 12 pessoas no Afeganistão, perto da fronteira entre esses dois países envolvidos em um conflito territorial, informaram nesta quarta-feira (10) funcionários do governo afegão e fontes locais.

"O Exército paquistanês voltou a violar na noite de ontem o espaço aéreo do Afeganistão, e bombardeou residências de civis nas províncias de Kunar, Khost e Paktika. Como resultado desses ataques, morreram 11 crianças, uma mulher e um idoso", publicou no X o porta-voz do governo afegão.

Um funcionário da província de Khost, que pediu anonimato, informou à reportagem que um ataque a uma casa no distrito de Spera matou nove pessoas e feriu dez. Na província vizinha de Paktika, um morador relatou que outro bombardeio deixou três mortos.

O exército do Paquistão não respondeu de imediato a um pedido de comentários da reportagem.

Esses ataques são os mais letais em semanas e ocorrem após um período de relativa calma na fronteira, depois da eclosão de uma guerra entre os dois Estados no fim de fevereiro.

Islamabad afirma que seu vizinho abriga combatentes do movimento dos talibãs paquistaneses (TTP), que reivindicaram ataques mortais em seu território, enquanto as autoridades afegãs negam.

Um relatório da ONU publicado no mês passado revelou que ao menos 372 civis afegãos morreram e 397 ficaram feridos nesse conflito durante os três primeiros meses deste ano.