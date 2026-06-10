Petição foi criada em março, mas foi reaberta na terça-feira após o novo vídeo de 'Naruto' postado por Trump - AFP

Petição foi criada em março, mas foi reaberta na terça-feira após o novo vídeo de 'Naruto' postado por TrumpAFP

Publicado 10/06/2026 07:22

Quase 20.000 pessoas apoiaram uma petição online no Japão para protestar contra o uso que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a Casa Branca fazem de personagens de mangá e anime nas redes sociais.

No caso mais recente, um vídeo publicado no sábado na plataforma Truth Social pelo republicano mostra Trump como o ninja Naruto Uzumaki, da popular série “Naruto”, o que provocou um fato indignado entre os fãs.

Outra publicação feita pela Casa Branca em março parecia estranha imagens de ataques militares dos Estados Unidos contra o Irã com trechos de filmes e programas conhecidos, entre eles a série de mangá e anime "Yu-Gi-Oh!".

A petição foi criada em março, mas foi reaberta na terça-feira após o novo vídeo de "Naruto".

A iniciativa é apresentada como um esforço "urgente" para expressar as preocupações dos fãs dos gêneros asiáticos de animação aos detentores dos direitos, afirmaram os organizadores.

“Durante muitos anos, estas obras inspiraram o público de todo o mundo ao transmitir valores como coragem, amizade e perseverança”, afirma o documento.

“Por isso, muitos fãs ficam preocupados quando as imagens das obras parecem ser utilizadas em contextos políticos ou militares que podem divergir dos interesses dos criadores originais ou dos detentores dos direitos”, acrescenta.