Samuel compartilhava vídeos sobre sua rotina nos Estados Unidos nas redes sociais - Reprodução / Redes sociais

Samuel compartilhava vídeos sobre sua rotina nos Estados Unidos nas redes sociaisReprodução / Redes sociais

Publicado 09/06/2026 11:04

O brasileiro Samuel Souza Dias, de 30 anos, morreu baleado no domingo (7), nas proximidades do rio Delaware, na Filadélfia, Estados Unidos. O autor do crime ainda não foi identificado, e as possíveis motivações do assassinato também são desconhecidas.

A vítima estava sentada no banco da frente de uma caminhonete no momento em que foi atingida por vários tiros. Segundo a imprensa norte-americana, o ataque ocorreu por volta das 17h, nas proximidades de um píer. O principal suspeito de efetuar os disparos é um homem que circulava de jet ski.

Os investigadores locais ainda não sabem o que motivou os disparos e estão coletando informações com amigos e familiares da vítima. Samuel compartilhava vídeos sobre sua rotina nos Estados Unidos nas redes sociais.

Até o momento, não há informações sobre o traslado do corpo.