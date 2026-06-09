Em primeiro compromisso em Barcelona, Papa visita catedral da cidadeDaniele Piccini / Vatican Media
O pontífice iniciou a viagem por Madri, onde pronunciou um discurso sem precedentes no Parlamento espanhol, reuniu-se com vítimas de abusos sexuais por parte do clero e celebrou uma missa no centro da capital para 1,5 milhão de pessoas.
Na quarta-feira, ele se reunirá com detentos em uma penitenciária e visitará a abadia na montanha de Montserrat, antes da missa na célebre Sagrada Família.
A igreja é uma obra-prima modernista ainda inacabada do venerado arquiteto Antoni Gaudí, visitada por quase cinco milhões de pessoas no ano passado.
A missa será celebrada exatamente 100 anos após a morte de Gaudí, em 10 de junho de 1926. Gaudí, um católico fervoroso, cujo processo de canonização avança no Vaticano, foi atropelado por um bonde em Barcelona quando caminhava até uma igreja para rezar.
Após a missa na Sagrada Família, o papa abençoará a torre de Jesus Cristo, a peça central que se eleva sobre o conjunto, concluída em fevereiro.
A torre levou a basílica à sua altura máxima, 172,5 metros, o que a tornou a igreja mais alta do mundo. As previsões indicam que a Sagrada Família deve ser concluída em cerca de 10 anos.
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