Em primeiro compromisso em Barcelona, Papa visita catedral da cidade - Daniele Piccini / Vatican Media

Em primeiro compromisso em Barcelona, Papa visita catedral da cidadeDaniele Piccini / Vatican Media

Publicado 09/06/2026 10:22 | Atualizado 09/06/2026 11:42





O pontífice iniciou a viagem por Madri, onde O papa Leão XIV chegou, nesta terça-feira (9), a Barcelona, segunda escala de sua viagem à Espanha, onde na quarta-feira (10) celebrará uma missa na basílica da Sagrada Família e abençoará a nova torre que a transformou na igreja mais alta do mundo. O avião do papa aterrissou às 12h45 (7h45 de Brasília) no aeroporto de El Prat, na capital catalã.O pontífice iniciou a viagem por Madri, onde pronunciou um discurso sem precedentes no Parlamento espanhol, reuniu-se com vítimas de abusos sexuais por parte do clero e celebrou uma missa no centro da capital para 1,5 milhão de pessoas.

Nesta terça-feira, quarto dia da visita de uma semana à Espanha, Leão XIV conheceu a catedral da cidade, ao redor da qual milhares de fiéis estavam reunidos. À tarde, o papa comanda uma vigília de oração no Estádio Olímpico de Barcelona.



Papa visitou a Catedral de Santa Cruz e Santa Eulália nesta terça-feira Foto do leitor Marcio Mota



Na quarta-feira, ele se reunirá com detentos em uma penitenciária e visitará a abadia na montanha de Montserrat, antes da missa na célebre Sagrada Família.



A igreja é uma obra-prima modernista ainda inacabada do venerado arquiteto Antoni Gaudí, visitada por quase cinco milhões de pessoas no ano passado.



A missa será celebrada exatamente 100 anos após a morte de Gaudí, em 10 de junho de 1926. Gaudí, um católico fervoroso, cujo processo de canonização avança no Vaticano, foi atropelado por um bonde em Barcelona quando caminhava até uma igreja para rezar.

Milhares de fiéis se reuniram em torno da catedral de Barcelona Foto do leitor Marcio Mota



Após a missa na Sagrada Família, o papa abençoará a torre de Jesus Cristo, a peça central que se eleva sobre o conjunto, concluída em fevereiro.



A torre levou a basílica à sua altura máxima, 172,5 metros, o que a tornou a igreja mais alta do mundo. As previsões indicam que a Sagrada Família deve ser concluída em cerca de 10 anos. Após a missa na Sagrada Família, o papa abençoará a torre de Jesus Cristo, a peça central que se eleva sobre o conjunto, concluída em fevereiro.A torre levou a basílica à sua altura máxima, 172,5 metros, o que a tornou a igreja mais alta do mundo. As previsões indicam que a Sagrada Família deve ser concluída em cerca de 10 anos.