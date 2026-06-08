Patrick Bruel negou as acusações - X (antigo Twitter)/Reprodução

Patrick Bruel negou as acusaçõesX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 08/06/2026 22:16

São Paulo - O cantor Patrick Bruel, um dos nomes de maior sucesso na música na França, foi preso nesta segunda-feira, 8, para um interrogatório sobre crimes sexuais que teria cometido entre 1997 e 2012. O caso envolve denúncias de 13 mulheres. A informação foi confirmada por diversos veículos internacionais, incluindo o The New York Times.

O artista não respondeu ao pedido de pronunciamento do jornal norte-americano, mas, em maio, falou sobre as acusações de estupro após uma denúncia da jornalista e escritora Flavie Flament, que teria sido abusada com 16 anos. "Eu jamais forcei uma mulher", escreveu em uma publicação no Instagram.

Segundo o site francês Franceinfo, porém, a acusação da jornalista não faz parte do interrogatório para o qual Bruel foi preso nesta segunda. Conforme o Ministério Público de Nanterre, a maioria das vítimas foi ouvida e acusa o cantor de "atos de estupro ou tentativa de estupro, agressão sexual e assédio".

Em maio, Bruel chegou a ter uma temporada de teatro cancelada após a repercussão da acusação de Flavie. À época, ativistas feministas fizeram um protesto em frente ao teatro em que o cantor se apresentava em Paris.

