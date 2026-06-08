Em comunicado, Irã diz que reagirá com medidas 'muito mais severas e devastadoras' caso as hostilidades continuemHeinz-Peter Bader
Em comunicado, o Quartel-General Central da IRGC Khatam al-Anbiya afirmou que as forças iranianas deram uma "resposta dolorosa" a Israel após os ataques atribuídos ao país no sul do Líbano e na região de Dahiyeh, nos arredores de Beirute.
Apesar da interrupção anunciada, o comunicado advertiu que o Irã reagirá com medidas "muito mais severas e devastadoras" caso as hostilidades continuem. A IRGC reforçou que qualquer ataque ao Líbano, seja em Beirute ou no sul do país, poderá desencadear uma resposta direta da República Islâmica.
A posição representa uma ampliação das linhas vermelhas declaradas por Teerã, com a indicação de que o governo iraniano passará a vincular sua reação militar não apenas a ataques contra seu território, mas também a ações israelenses em território libanês, pontuou a IRGC.
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