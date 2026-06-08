Restaurante Jollibee desabou durante terremoto de magnitude 7,8 - AFP

Restaurante Jollibee desabou durante terremoto de magnitude 7,8AFP

Publicado 08/06/2026 07:38 | Atualizado 08/06/2026 12:04

Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas após um forte terremoto de 7,8 graus de magnitude no Sul das Filipinas, onde vários edifícios desabaram.

Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB — Noypi (@noypistuff) June 8, 2026 As autoridades pediram aos moradores das áreas costeiras que procurem locais mais elevados diante do temor de tsunamis provocados pelo terremoto, cujo epicentro foi localizado a 24 quilômetros ao oeste da ilha de Mindanao.



Pelo menos 12 pessoas morreram na região de Soccksargen, em Mindanao, informou o diretor da Defesa Civil regional, Rodrigo Sosmena, que acrescentou um balanço de 129 feridos na área. As autoridades pediram aos moradores das áreas costeiras que procurem locais mais elevados diante do temor de tsunamis provocados pelo terremoto, cujo epicentro foi localizado a 24 quilômetros ao oeste da ilha de Mindanao.Pelo menos 12 pessoas morreram na região de Soccksargen, em Mindanao, informou o diretor da Defesa Civil regional, Rodrigo Sosmena, que acrescentou um balanço de 129 feridos na área.

#ÚLTIMAHORA Así se sintió el #temblor en Mindanao Terremoto de magnitud 7.8 Polomolok, Cotabato Sur, Filipinas · #temblor #Tu #earthquake,#joshtve #Earthquakephilipines #joshtve #temblor video 1 pic.twitter.com/WRrWPNRcDq — Joshtve_ (@Joshtve_) June 8, 2026

Três mortes foram registradas na província de Davao Ocidental, na mesma ilha, segundo a Agência Nacional de Gestão de Desastres.



"Vários edifícios desabaram, algumas casas também desabaram", declarou o sargento Robert Dagon, da polícia da Cidade de General Santos.



As autoridades informaram que estavam verificando os relatos de mais vítimas.



O tremor teve seu epicentro no mar, a 35 quilômetros de profundidade, perto de Mindanao, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS). Três mortes foram registradas na província de Davao Ocidental, na mesma ilha, segundo a Agência Nacional de Gestão de Desastres."Vários edifícios desabaram, algumas casas também desabaram", declarou o sargento Robert Dagon, da polícia da Cidade de General Santos.As autoridades informaram que estavam verificando os relatos de mais vítimas.O tremor teve seu epicentro no mar, a 35 quilômetros de profundidade, perto de Mindanao, segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).