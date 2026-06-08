Discurso de Leão XIV, que foi muito aplaudido pelos parlamentares ao finalAFP
Papa Leão XIV pede resposta mundial ao 'trágico drama migratório'
Durante visita à Espanha, pontífice defendeu uma ação internacional coordenada para acolher migrantes
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Israel e Irã rompem cessar-fogo e voltam a trocar ataques
Países estavam em trégua desde abril
Vídeo: Terremoto nas Filipinas deixa ao menos 15 mortos e mais de 100 feridos
Forte tremor provocou desabamentos, gerou alerta de tsunami e levou autoridades a evacuarem áreas costeiras
Com 100 dias de guerra, hostilidades entre Irã e Israel escalam
Possibilidade de alcançar um acordo para pôr fim ao conflito torna-se cada vez mais distante
Vítimas de abusos sexuais dizem ter sido excluídas de encontro com papa em Madri
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Segundo turno acirrado será disputado entre direitista Keiko Fujimori e esquerdista Roberto Sánchez
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