Irã e Israel voltaram a se atacar nesta segunda-feira (8) - Reprodução / X

Irã e Israel voltaram a se atacar nesta segunda-feira (8)Reprodução / X

Publicado 08/06/2026 07:38

Após dois meses de cessar-fogo, Israel e Irã voltaram a trocar fogo nesta segunda-feira, 8, o que ameaça arrastar novamente o Oriente Médio para um conflito de larga escala.

Recent terrifying footage:



Iran strikes the largest air base in Israel and destroys it." pic.twitter.com/jXkXjukjfq — Middle Eastern Affairs (@OpsHQs) June 7, 2026



As forças israelenses informaram que três ondas de mísseis foram lançadas pelo Irã, em resposta à ofensiva de Israel contra alvos militares no centro e no oeste do território persa. O regime iraniano decidiu ir ao ataque após Israel bombardear Beirute, na véspera. As forças israelenses informaram que três ondas de mísseis foram lançadas pelo Irã, em resposta à ofensiva de Israel contra alvos militares no centro e no oeste do território persa. O regime iraniano decidiu ir ao ataque após Israel bombardear Beirute, na véspera.

A Guarda Revolucionária do Irã informou ter atacado duas bases militares israelenses, como parte do que chamou de Operação Vitória. Um dos alvos da ofensiva iraniana foi a cidade de Dimona, no sul do Israel, que é considerada o centro do programa nuclear de Israel.



Em contra-ataque, Israel lançou bombas contra Teerã, Isfahan, Karaj e Tabriz. O Irã fechou o espaço aéreo ao redor do Aeroporto Internacional Imã Khomeini, o principal terminal do país, em meio à retomada das hostilidades.



Segundo a Guarda Revolucionária do Irã, Israel usou mísseis balísticos lançados do ar, mas não forneceu detalhes sobre os alvos.



As agências de notícias iranianas semioficiais Fars e Mehr informaram que os bombardeios atingiram uma fábrica petroquímica na cidade de Mahshahr, na província de Khuzestan. As forças israelenses confirmaram ter atingido a unidade.



Sirenes de alerta soaram em várias partes de Israel após a detecção de um míssil lançado do Iêmen, lar dos rebeldes houthis, apoiados pelo Irã. O artefato, porém, não provocou danos.



Na Arábia Saudita, sirenes de alerta de mísseis soaram perto de uma base aérea que abriga forças dos Estados Unidos, na Província de Al Kharj. Logo depois, porém, o governo saudita declarou que não houve danos na região.

Na manhã desta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que Israel e Irã devem parar imediatamente os ataques.

"Israel e Irã devem parar de trocar tiros imediatamente", escreveu Trump na sua rede Truth Social.