Um homem de cerca de 35 anos morreu no ataque - Reprodução / X

Um homem de cerca de 35 anos morreu no ataqueReprodução / X

Publicado 07/06/2026 10:34 | Atualizado 07/06/2026 11:42

Ao menos uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em vários ataques a tiros em Israel neste domingo (7). A polícia matou o atirador, um árabe-israelense, e prendeu um comparsa.

O serviço de emergência israelense Magen David Adom (MDA) informou que interveio após ataques a tiros em Kokhav Yair, Tzur Yitzhak e Tzur Natan, perto de localidades israelenses próximas da Cisjordânia ocupada.

O MDA confirmou que um homem de cerca de 35 anos morreu com ferimentos a tiro e que "evacuou cinco feridos, entre eles dois em estado grave e três em estado moderado".

Após enviar vários agentes para um posto de gasolina em Kokhav Yair, a polícia disse ter matado o atirador, na faixa dos 20 anos, e que localizou um veículo que teria sido usado durante o ataque.

Posteriormente, deteve um cúmplice, não identificado, que durante sua prisão "tentou atacar os agentes com uma garrafa de vidro", segundo um comunicado.

O comandante-em-chefe da polícia, Danny Levy, disse a jornalistas em Tzur Yitzhak que o atirador era um árabe-israelense conhecido pela polícia e originário da cidade de Tayibe, a poucos quilômetros dali.

"Se o tivessem capturado, teria pedido que o executassem", disse, ao lado do chefe da polícia, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, da extrema-direita.

A declaração foi uma alusão a uma lei israelense aprovada recentemente, que impõe a pena de morte a palestinos condenados por acusações de terrorismo em ataques mortais contra israelenses. Ben Gvir afirmou que esta lei se aplica "também aos árabes-israelenses".