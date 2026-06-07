Leão XVI é o primeiro papa a visitar a Espanha desde 2011 - Reprodução / Youtube

Leão XVI é o primeiro papa a visitar a Espanha desde 2011Reprodução / Youtube

Publicado 07/06/2026 10:03

Mais de 1,2 milhão de pessoas lotaram as ruas do centro de Madri, neste domingo (7), para assistir a uma missa celebrada pelo papa Leão XIV, que pediu a renovação da fé católica no segundo dia de sua visita à Espanha.



Desde muito cedo, os fiéis lotaram a emblemática praça de Cibeles, no centro da capital espanhola, para ouvir o pontífice celebrar a missa em um dia de céu azul e sol brilhante.



"Eis aqui uma recomendação para a Espanha de hoje e de amanhã: que a religiosidade que há séculos anima este país não seja um museu do passado a visitar, mas uma escola de fé da qual também beber hoje", afirmou Leão XIV.



Primeiro papa a visitar a Espanha desde 2011, Leão XIV ficará sete dias no país, reduto tradicional do catolicismo na Europa, mas onde a prática religiosa diminuiu drasticamente nos últimos anos.



Nos anos 1970, 90% dos espanhóis se identificavam como católicos, percentual que caiu para 56,1%, segundo uma pesquisa publicada em maio passado pelo Centro de Pesquisas Sociológicas, uma instituição pública, segundo informação da rádio e TV públicas espanholas (RTVE).



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