Apesar da trégua firmada em outubro, Gaza continua sendo alvo de ataques israelenses - AFP

Apesar da trégua firmada em outubro, Gaza continua sendo alvo de ataques israelensesAFP

Publicado 06/06/2026 16:08

Gaza - Sete pessoas morreram em ataques israelenses na Faixa de Gaza neste sábado, 6, informaram equipes de resgate e fontes médicas desse território palestino. Apesar da trégua firmada em outubro de 2025, Gaza continua mergulhada em violência.

Na Cidade de Gaza, um ataque de drone matou seis pessoas e feriu outras 15 no campo de deslocados de Jawazat, indicou a Defesa Civil, que atua sob a autoridade do movimento islamista Hamas. O hospital Al Shifa, localizado nessa cidade, disse ter recolhido seis corpos.

“Alvejamos ‘terroristas’ nesse setor”, afirmou o Exército israelense à AFP, sem dar detalhes.

Mais ao sul, um homem de 25 anos, Muhanad Othman Farwana, morreu pela manhã “em um ataque direcionado contra uma tenda de deslocados”, segundo a Defesa Civil. O hospital Naser, em Khan Yunis, informou que o corpo dele foi levado para o estabelecimento, que também atendeu vários feridos.

Um porta-voz militar disse que o Exército israelense havia atacado “um terrorista”.

A vítima se casaria neste mesmo sábado, contou seu primo, Mohamed Farwana. “Todos na família estavam preparados para celebrar a união dele. Hoje, fomos ao funeral em vez do casamento”, lamentou.