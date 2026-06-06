Apesar da trégua firmada em outubro, Gaza continua sendo alvo de ataques israelensesAFP
Ataques israelenses deixam sete mortos em Gaza
Porta-voz do Exército afirmou que 'terroristas' foram alvejados
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