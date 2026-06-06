Drone ucranianos atingiram São Petersburgo, na RússiaReprodução / X
Saint Petersburg and the Leningrad region are under a massive drone attack.— Foreign Agent Intel (@foreignagentint) June 6, 2026
The authorities are urging residents not to leave their homes and to stay indoors.
Air defense systems have already shot down 141 drones pic.twitter.com/M6GQAOAYwH
O governador de São Petersburgo, Alexander Beglov, aconselhou os moradores a não saírem de casa e alertou para possíveis interrupções no serviço de internet móvel, enquanto o governador regional, Alexander Drozdenko, afirmou que 141 drones foram abatidos sobre a região de Leningrado.
O Ministério da Defesa da Rússia informou que suas defesas aéreas abateram 376 drones ucranianos.
"Na noite passada, nossos drones percorreram uma distância de cerca de 1.000 quilômetros até a região de São Petersburgo - até os arsenais da marinha inimiga e uma base em Kronstadt", escreveu o presidente ucraniano Volodmir Zelensky sobre o ataque, nas redes sociais.
Embora não tenham sido relatadas vítimas de imediato, a nova incursão de drones a São Petersburgo representa o mais recente golpe constrangedor nos esforços do presidente russo Vladimir Putin para apresentar o conflito como um evento distante que não afeta o cotidiano dos russos.
Um ataque com drone ucraniano incendiou um terminal de petróleo na cidade e atingiu uma base naval próxima na quarta-feira, horas antes da abertura do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o evento anual de Putin para atrair investimentos.
Defesas aéreas
Na sexta-feira, 5, Putin rejeitou uma proposta de Zelensky para um encontro presencial sobre o conflito que já dura quatro anos, dizendo que não vê "nenhum sentido" nisso. A carta de quinta-feira, a primeira mensagem pública que Zelensky escreveu diretamente a Putin desde que a Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 2022, foi uma crítica contundente aos 26 anos de poder do líder russo, além de algumas provocações sobre sua idade.
Com a linha de frente praticamente imóvel devido aos enxames de drones que dificultam o avanço, ambos os lados buscaram obter vantagem lançando ataques de longo alcance.
Na Ucrânia, uma pessoa morreu e três ficaram feridas durante a madrugada de sábado na região de Dnipropetrovsk, após forças russas atacarem três distritos quase 30 vezes com drones e artilharia, informou o chefe regional Oleksandr Hanzha.
Em Zaporizhzhia, sete pessoas buscaram atendimento médico depois que um ataque de drone russo provocou um incêndio em um estacionamento, segundo o chefe regional Ivan Fedorov.
A Rússia atacou a Ucrânia durante a madrugada com 272 drones de ataque, e as defesas aéreas abateram 249 deles, informou a Força Aérea Ucraniana neste sábado.
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