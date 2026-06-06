Drone ucranianos atingiram São Petersburgo, na Rússia - Reprodução / X

Drone ucranianos atingiram São Petersburgo, na RússiaReprodução / X

Publicado 06/06/2026 09:49

Saint Petersburg and the Leningrad region are under a massive drone attack.



The authorities are urging residents not to leave their homes and to stay indoors.



Air defense systems have already shot down 141 drones pic.twitter.com/M6GQAOAYwH — Foreign Agent Intel (@foreignagentint) June 6, 2026

O governador de São Petersburgo, Alexander Beglov, aconselhou os moradores a não saírem de casa e alertou para possíveis interrupções no serviço de internet móvel, enquanto o governador regional, Alexander Drozdenko, afirmou que 141 drones foram abatidos sobre a região de Leningrado.O Ministério da Defesa da Rússia informou que suas defesas aéreas abateram 376 drones ucranianos."Na noite passada, nossos drones percorreram uma distância de cerca de 1.000 quilômetros até a região de São Petersburgo - até os arsenais da marinha inimiga e uma base em Kronstadt", escreveu o presidente ucraniano Volodmir Zelensky sobre o ataque, nas redes sociais.Embora não tenham sido relatadas vítimas de imediato, a nova incursão de drones a São Petersburgo representa o mais recente golpe constrangedor nos esforços do presidente russo Vladimir Putin para apresentar o conflito como um evento distante que não afeta o cotidiano dos russos.Um ataque com drone ucraniano incendiou um terminal de petróleo na cidade e atingiu uma base naval próxima na quarta-feira, horas antes da abertura do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o evento anual de Putin para atrair investimentos.