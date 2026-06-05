Putin rejeitou o convite de Zelensky, sugerido em uma carta aberta - AFP

Putin rejeitou o convite de Zelensky, sugerido em uma carta abertaAFP

Publicado 05/06/2026 13:02





"Não vejo sentido em nos reunirmos. Só faria sentido para o lado ucraniano interromper o avanço de nossas forças armadas. Só isso. E precisamos de acordos", disse Putin aos delegados no principal fórum econômico da Rússia, em São Petersburgo, um dia depois de Zelensky ter enviado a Putin uma carta aberta solicitando uma reunião.



"Deixem os especialistas fazerem seu trabalho, deixem que desenvolvam algumas soluções, e então poderemos nos reunir", acrescentou Putin. O presidente russo, Vladimir Putin, declarou nesta sexta-feira (5) que não há sentido em se reunir com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, antes que um acordo de paz seja alcançado, rejeitando assim a proposta de um encontro presencial "Não vejo sentido em nos reunirmos. Só faria sentido para o lado ucraniano interromper o avanço de nossas forças armadas. Só isso. E precisamos de acordos", disse Putin aos delegados no principal fórum econômico da Rússia, em São Petersburgo, um dia depois de Zelensky ter enviado a Putin uma carta aberta solicitando uma reunião."Deixem os especialistas fazerem seu trabalho, deixem que desenvolvam algumas soluções, e então poderemos nos reunir", acrescentou Putin.

Proposta de Zelensky

Nesta quinta-feira (4), Zelensky propôs, em uma carta aberta, uma reunião presencial com Putin. O ucraniano também ofereceu um "cessar-fogo total" durante a negociação dos termos para o fim da guerra.

"A Ucrânia propõe pôr fim a esta guerra por meio de um compromisso direto entre o senhor e nós. Proponho uma reunião", escreveu Zelensky, sugerindo que encontro acontecesse em territórios neutros como "Suíça, Turquia e os países do mundo árabe".

Antes da leitura da proposta, o Kremlin indicou que Zelensky poderia visitar Putin em Moscou "a qualquer momento".