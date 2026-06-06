OMS classificou a epidemia de ebola como emergência de saúde pública de alcance internacional - AFP

OMS classificou a epidemia de ebola como emergência de saúde pública de alcance internacionalAFP

Publicado 06/06/2026 15:15

Genebra - Cerca de 500 casos de infecção pelo vírus ebola foram confirmados na África Central, onde aumenta a preocupação com a proporção que a epidemia da febre hemorrágica poderia alcançar, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) neste sábado, 6, em seu balanço mais recente.



Em seu boletim diário, a OMS registrou 452 casos confirmados, dos quais 82 óbitos, na República Democrática do Congo (RDC), onde a epidemia foi declarada há três semanas. Na vizinha Uganda, foram confirmados 19 casos, dos quais dois morreram.



O total de 471 casos e 84 óbitos representa um aumento de 100 casos e 20 óbitos em relação à véspera.



Este aumento ocorre em um momento em que se multiplicam as advertências de que a epidemia atual, que a OMS qualificou como uma emergência de saúde pública de alcance internacional, poderia rivalizar com a epidemia recorde de 2014/16, que causou mais de 11 mil mortes na África Ocidental.



Na falta de medidas de saúde pública contundentes, "esse nível é possível", declarou Jason Asher, do departamento de previsão e análise de epidemias do Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC, principal agência sanitária americana).

O ebola, que é transmitido pelo contato próximo e através dos fluidos corporais, matou mais de 15 mil pessoas na África nos últimos 50 anos.



A epidemia atual foi declarada em 15 de maio no nordeste da República Democrática do Congo, mas acredita-se que o vírus já estivesse se espalhando de forma silenciosa há algum tempo.



Não há vacina ou tratamento aprovado contra a rara cepa do ebola responsável pela epidemia atual, denominada Bundibugyo.



A OMS e o Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças da África (CDC África) lançaram na sexta-feira, 5, um plano de US$ 518 milhões (R$ 2,65 bilhões) para combater a epidemia nos próximos seis meses, insistindo especialmente no reforço da vigilância, nos testes de laboratório e na preservação de infecções.



"A epidemia avança rapidamente e estamos ficando para trás", declarou à imprensa, na sexta-feira, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Trata-se de uma epidemia grave, e sabemos como contê-la, mas devemos agir com rapidez e de forma conjunta", acrescentou.