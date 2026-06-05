Nasa deu sinal verde e os astronautas puderam voltar aos seus postosAFP
Astronautas são retirados da Estação Espacial Internacional durante reparos
Tripulação foi orientada a se abrigar em cápsula de segurança enquanto técnicos avaliavam vazamentos
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Total de diagnósticos sobe para 452, com 82 mortes
Morre Anthony Head, ator de 'Ted Lasso' e 'Buffy'
Artista britânico falece aos 72 anos devido complicações decorrentes de uma pneumonia
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Putin diz que 'não faz sentido' se reunir com Zelensky antes de acordo de paz
Presidente ucraniano sugeriu encontro entre os líderes
Irã descarta encontro entre líder supremo e Donald Trump
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