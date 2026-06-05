James Handy ficou conhecido por 'Jumanji' (1995) e 'Top Gun: Maverick' (2022) - Reprodução

James Handy ficou conhecido por 'Jumanji' (1995) e 'Top Gun: Maverick' (2022)Reprodução

Publicado 05/06/2026 08:17

O ator James Handy, de 81 anos, conhecido por atuar em "Top Gun: Maverick", foi assassinado nesta quinta-feira (4), com uma facada no peito, em Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo o site norte-americano TMZ.

A polícia de Los Angeles considera o enteado do artista, Michael Gledhill, de 44 anos, o principal suspeito do crime. Segundo as autoridades, Gledhill teria ligado para a polícia e declarado: "Eu sou o filho do homem. Acabei de matar o homem do pecado".

Gledhill foi preso e acusado de homicídio, com fiança fixada em US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,12 milhões na cotação atual). Até o momento, a polícia não divulgou a motivação do crime.

James Handy, que construiu carreira na televisão e no cinema, ficou conhecido por interpretar o Caçador em "Jumanji" (1995) e, mais recentemente, o barman Jimmy em "Top Gun: Maverick" (2022). Ao longo de sua trajetória, também atuou em produções como "K-9: Um Policial Bom Pra Cachorro" (1989), "Nada Mais Que a Verdade" (1991), "As Duas Faces da Lei" (1997) e "Confissões de um Adolescente" (1986).