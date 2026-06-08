Segundo tutor do animal, Chutou valia, no mínimo, R$ 50 milReprodução / Redes sociais
Cão com 1,5 milhão de seguidores é sequestrado e vira comida em restaurante na China
Animal, um border collie de 8 anos, foi abatido e consumido no estabelecimento
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