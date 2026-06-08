Trump reiterou que bloqueio naval imposto pelos EUA permanecerá em vigor até que seja alcançado um acordo finalAFP
Trump diz que Israel e Irã querem cessar-fogo imediato e que negociação de paz está avançando
Presidente dos EUA disse que acordo pode ser prejudicado por 'ignorância ou estupidez'
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Piloto e copiloto morreram no acidente
Seis pessoas são esfaqueadas em estação ferroviária de Nova York
Autor do crime foi detido
Papa Leão XIV pede resposta mundial ao 'trágico drama migratório'
Durante visita à Espanha, pontífice defendeu uma ação internacional coordenada para acolher migrantes
Israel e Irã rompem cessar-fogo e voltam a trocar ataques
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Forte tremor provocou desabamentos, gerou alerta de tsunami e levou autoridades a evacuarem áreas costeiras
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