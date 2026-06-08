Trump reiterou que bloqueio naval imposto pelos EUA permanecerá em vigor até que seja alcançado um acordo final - AFP

Trump reiterou que bloqueio naval imposto pelos EUA permanecerá em vigor até que seja alcançado um acordo finalAFP

Publicado 08/06/2026 08:46

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (8) que Israel e Irã estão buscando um cessar-fogo imediato, em meio à retomada dos confrontos entre os dois países e às negociações para encerrar o conflito no Oriente Médio.

Em publicação na Truth Social, Trump declarou que os dois lados querem uma interrupção imediata das hostilidades. "Israel e Irã estão procurando um cessar-fogo imediato", escreveu. Segundo ele, as negociações finais por um acordo de paz estão avançando, embora possam ser prejudicadas por "ignorância ou estupidez".

O presidente americano também reiterou que o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos permanecerá em vigor até que seja alcançado um acordo definitivo. "O bloqueio permanecerá em vigor, com toda força e efeito, até que um acordo final seja alcançado. As coisas devem avançar rapidamente", afirmou.

Mais cedo, Trump já havia pedido que Israel e Irã interrompessem imediatamente a "troca de tiros", após a escalada das tensões nos últimos dias.

Os confrontos foram retomados na noite de domingo, 7, quando o Irã lançou mísseis contra Israel no primeiro ataque desde o início do cessar-fogo firmado em abril. Israel também anunciou bombardeios contra alvos militares iranianos no oeste e na região central do país.