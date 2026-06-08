Série de tremores secundários sacudiu a área quase duas horas após o primeiro terremoto - AFP

Série de tremores secundários sacudiu a área quase duas horas após o primeiro terremotoAFP

Publicado 08/06/2026 12:14 | Atualizado 08/06/2026 12:14

Pelo menos 35 pessoas morreram nesta segunda-feira (8) após um forte terremoto de magnitude 7,8 atingir o sul das Filipinas, onde vários prédios desabaram e alertas de tsunami foram emitidos, disseram as autoridades. Mais cedo, o levantamento apontava 15 mortos

Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB — Noypi (@noypistuff) June 8, 2026



Ao menos uma dúzia de pessoas continuam desaparecidas, enquanto 134 ficaram feridas, segundo a autoridade de gestão de desastres.



Vídeos publicados no Facebook mostram um shopping desabando na Cidade de General Santos, de 720 mil habitantes, enquanto outro vídeo mostra o desabamento de um prédio escolar.



"Senhor, realmente desabou! O prédio realmente desabou!", gritou uma pessoa no vídeo.



Um jornalista da AFP na cidade, na tarde desta segunda-feira, contou com equipes de resgate escavando os escombros de uma popular rede de supermercados para recuperar os corpos de dois funcionários.



Morphy Angcad, um guarda de segurança de 35 anos, afirmou que não consegue aceitar a morte de sua irmã, que estaria entre os funcionários soterrados.



"Não quero sair daqui até ver o corpo da minha irmã... Espero que ela ainda esteja viva", disse ele.



O terremoto ocorreu às 7h37 (20h37 de domingo, no horário de Brasília) e teve seu epicentro no mar, a uma profundidade de 35 quilômetros, próximo à ilha de Mindanao, no sul do país, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). Ao menos uma dúzia de pessoas continuam desaparecidas, enquanto 134 ficaram feridas, segundo a autoridade de gestão de desastres.Vídeos publicados no Facebook mostram um shopping desabando na Cidade de General Santos, de 720 mil habitantes, enquanto outro vídeo mostra o desabamento de um prédio escolar."Senhor, realmente desabou! O prédio realmente desabou!", gritou uma pessoa no vídeo.Um jornalista da AFP na cidade, na tarde desta segunda-feira, contou com equipes de resgate escavando os escombros de uma popular rede de supermercados para recuperar os corpos de dois funcionários.Morphy Angcad, um guarda de segurança de 35 anos, afirmou que não consegue aceitar a morte de sua irmã, que estaria entre os funcionários soterrados."Não quero sair daqui até ver o corpo da minha irmã... Espero que ela ainda esteja viva", disse ele.O terremoto ocorreu às 7h37 (20h37 de domingo, no horário de Brasília) e teve seu epicentro no mar, a uma profundidade de 35 quilômetros, próximo à ilha de Mindanao, no sul do país, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

#ÚLTIMAHORA Así se sintió el #temblor en Mindanao Terremoto de magnitud 7.8 Polomolok, Cotabato Sur, Filipinas · #temblor #Tu #earthquake,#joshtve #Earthquakephilipines #joshtve #temblor video 1 pic.twitter.com/WRrWPNRcDq — Joshtve_ (@Joshtve_) June 8, 2026



Uma série de tremores secundários sacudiu a área quase duas horas após o primeiro terremoto, sendo o mais forte de magnitude 6,5, de acordo com o USGS. Uma série de tremores secundários sacudiu a área quase duas horas após o primeiro terremoto, sendo o mais forte de magnitude 6,5, de acordo com o USGS.

7.8 earthquake hits the Philippines today!! pic.twitter.com/JZMs7zafJR — Brian Tyson, MD (@btysonmd) June 8, 2026



Muitos filipinos se preparam para passar a noite nas ruas nesta segunda-feira.



“Vou dormir aqui, mesmo sendo desconfortável, porque tenho medo de que haja uma réplica”, disse à AFP Johnson Alerta, um comerciante de 34 anos. "Me sinto mais seguro aqui." Muitos filipinos se preparam para passar a noite nas ruas nesta segunda-feira.“Vou dormir aqui, mesmo sendo desconfortável, porque tenho medo de que haja uma réplica”, disse à AFP Johnson Alerta, um comerciante de 34 anos. "Me sinto mais seguro aqui."

"Muitas vidas" perdidas

René Punzalan, coordenador da gestão de desastres da província de Sarangani, uma das mais atingidas, disse à AFP que, somente no município de Glan, 14 pessoas morreram após uma penetração de terra soterrada em suas casas ao pé de uma montanha.



"O maior desafio é a comunicação. A energia elétrica está cortada, então é difícil obter informações atualizadas", explicou Punzalan, acrescentando que algumas áreas ainda não foram relatadas se há vítimas.



Punzalan também indicou que mais de 2.000 pessoas deslocadas após um alerta de tsunami emitido no início do dia aguardavam autorização para voltar para casa.



O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico (PTWC, na sigla em inglês) havia alertado sobre a possibilidade de tsunamis ao longo das costas de Filipinas, Indonésia, Palau, Taiwan e Papua Nova Guiné.



No entanto, no meio da tarde, as Filipinas e outros países já suspenderam os seus alertas.



Terremotos são frequentes nas Filipinas, um vasto arquipélago localizado no "Anel de Fogo" do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica.



Em outubro de 2025, um forte terremoto atingiu a região central do país e deixou 76 mortos.