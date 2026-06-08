Netanyahu não se manifestou publicamente sobre os ataques recentes entre Israel e Irã - Arquivo / AFP

Netanyahu não se manifestou publicamente sobre os ataques recentes entre Israel e IrãArquivo / AFP

Publicado 08/06/2026 12:25 | Atualizado 08/06/2026 13:36





O funcionário acrescentou que, se o Hezbollah atacar cidades israelenses, Israel atacará os subúrbios do sul de Beirute.



Com o acirramento das tensões com o Irã e o Hezbollah, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocará seu gabinete de segurança completo nesta segunda às 15h (de Brasília), informou o gabinete de um dos ministros ao The Times of Israel.



Não houve comentário formal de Netanyahu ou de seu gabinete sobre a troca de hostilidades com Teerã. As forças israelenses interromperam os ataques ao Irã pedido do presidente dos Estados Unidos , Donald Trump, disse um alto funcionário israelense ao Channel 12 de Israel nesta segunda-feira, 8.O funcionário acrescentou que, se o Hezbollah atacar cidades israelenses, Israel atacará os subúrbios do sul de Beirute.Com o acirramento das tensões com o Irã e o Hezbollah, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocará seu gabinete de segurança completo nesta segunda às 15h (de Brasília), informou o gabinete de um dos ministros ao The Times of Israel.Não houve comentário formal de Netanyahu ou de seu gabinete sobre a troca de hostilidades com Teerã.

Pedido de Trump

Na manhã desta segunda-feira, Trump pediu que Israel e Irã interrompessem imediatamente a "troca de tiros", após a escalada das tensões nos últimos dias. Depois, disse que as negociações finais por um acordo de paz estão avançando, embora possam ser prejudicadas por "ignorância ou estupidez".

Os confrontos foram retomados na noite de domingo, 7, quando o Irã lançou mísseis contra Israel no primeiro ataque desde o início do cessar-fogo firmado em abril. Israel também anunciou bombardeios contra alvos militares iranianos no oeste e na região central do país.

Declaração de Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou também nesta segunda-feira que o Irã e o Hezbollah estão "mais fracos do que nunca", mas que a guerra contra eles ainda não terminou.



Em discurso televisionado, Netanyahu disse que Israel está suspendendo os ataques ao Irã por enquanto, mas se "Teerã cometer um erro e retomar seus ataques contra nós, responderemos com força, porque Israel tem o direito de se defender".



Segundo o primeiro-ministro, ele enfatizou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que Israel tem total direito de autodefesa.



As forças israelenses interromperam nesta segunda os ataques contra o país persa a pedido de Trump, afirmou um alto funcionário israelense ao Channel 12 de Israel.